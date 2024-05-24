耕興看旺手機換機需求
耕興（6146）昨（24）日召開股東常會，公司看好，今年第2季起Wi-Fi 7新機檢測需求浮現，且智慧型手機逐步導入AI應用，未來手機開始內建NPU類神經AI晶片，on Device AI終端運算的發展將為手機產業帶來新一波換機需求。
耕興昨天股東會全面改選董事，包括五席董事及四席獨董，黃文亮續任董事長，新當選董事包括友興投資股份有限公司代表人：黃文亮、友興投資股份有限公司代表人：楊志祥、張昭彬、黃明智、林嚴山。至於四席獨立董事則由姚睿、吳大任、陳天輪、楊曉文擔任。
耕興表示，在微軟大力強推AI PC內建Copilot生成式AI應用的產品，未來這股效應也會漸漸蔓延到5G AI筆電的終端裝置上，亦將帶來一波新的測試需求。
耕興看好，3GPP R17 5G Red Cap針對物聯網終端需求簡化架構的5G降版晶片及5G NTN衛星通訊技術下半年開始導入終端產品，相關新技術導入產品裡將會增加新的檢測時數與費用。
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