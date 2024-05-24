巨有獲亞太區急單 下半年成長動能帶勁

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有（8227）昨（24）日召開股東會，巨有董事長暨總經理賴志賢表示，目前有來自亞太區的急單挹注，下半年量產業務將持續成長動能。

巨有去年合併營收11.04億元，年增18.2％，創歷史新高，每股純益4.29元。不過進入今年，累計前四月合併營收為2.28億元，年減19.7％。

展望今年，賴志賢指出，今年上半年還需調整庫存，但進入下半年，量產業務方面應可繼續動能，至於委託設計（NRE）業務，每年都成長，去年約有80多個案件，今年到目前為止已有30多個案件。

巨有營收結構中，五到六成由量產業務貢獻，另外三到四成為NRE業務挹注。以地區市場來說，該公司去年近七成業績來自於國內客戶，約二成為日本客戶。賴志賢預期，今年日本市場業績還是會持續增長，而且以往該地客戶案件多是微米等級，但今年已接獲28奈米製程的日本工控量測應用案件。

延伸閱讀

2022年「顧客騷擾」逾千起 日本鐵路公司紛設方針護員工

準首颱艾維尼最新路徑曝 賈新興：日本估明天上午生成

疫情紅利助攻 2021年台灣稅收彈升優於亞太鄰國

日航客機頻傳事故 日本政府派員了解

相關新聞

燁聯、唐榮 將連兩月開漲盤

不鏽鋼板材上游供應燁聯（9957）、唐榮將於下周開出6月內外銷盤價，在上游原料鎳價走揚和亞洲大咖供應商印尼青山調漲報價下...

興櫃一周回顧／益鈞環科 股價翻倍漲

觀察近一周興櫃市場表現，統計321檔興櫃個股本周平均上漲0.58%，不過其中僅四成收紅，下跌家數多於上漲家數，但本周表現...

耕興看旺手機換機需求

耕興（6146）昨（24）日召開股東常會，公司看好，今年第2季起Wi-Fi 7新機檢測需求浮現，且智慧型手機逐步導入AI...

巨有獲亞太區急單 下半年成長動能帶勁

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有（8227）昨（24）日召開股東會，巨有董事長暨總經理賴志賢表示，目前有來自亞太區...

大宇資總座 陳瑤恬接任

大宇資（6111）昨（24）日公告總經理蔡明宏辭職，由公司營運長陳瑤恬接任新總座，新人事令5月31日生效。

普萊德 擴大布局物聯網

網通品牌廠普萊德（6263）昨（24）日舉行股東會通過去年營運報告及現金股利案，每股配發7.4元現金股利，現金殖利率4....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。