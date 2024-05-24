巨有獲亞太區急單 下半年成長動能帶勁

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有（8227）昨（24）日召開股東會，巨有董事長暨總經理賴志賢表示，目前有來自亞太區的急單挹注，下半年量產業務將持續成長動能。

巨有去年合併營收11.04億元，年增18.2％，創歷史新高，每股純益4.29元。不過進入今年，累計前四月合併營收為2.28億元，年減19.7％。

展望今年，賴志賢指出，今年上半年還需調整庫存，但進入下半年，量產業務方面應可繼續動能，至於委託設計（NRE）業務，每年都成長，去年約有80多個案件，今年到目前為止已有30多個案件。

巨有營收結構中，五到六成由量產業務貢獻，另外三到四成為NRE業務挹注。以地區市場來說，該公司去年近七成業績來自於國內客戶，約二成為日本客戶。賴志賢預期，今年日本市場業績還是會持續增長，而且以往該地客戶案件多是微米等級，但今年已接獲28奈米製程的日本工控量測應用案件。