大宇資總座 陳瑤恬接任

大宇資（6111）昨（24）日公告總經理蔡明宏辭職，由公司營運長陳瑤恬接任新總座，新人事令5月31日生效。

由於大宇資日前才宣布拋售《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》消息，引發遊戲圈議論，《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》為大宇資早期揮軍遊戲市場的主要遊戲IP，早年單機版遊戲在亞洲一度大賣。

公司強調，出售IP讓其他公司持續活化，才是最好的結果。市場人士分析，由於原總經理蔡明宏為旗下經典IP《軒轅劍》的創始元老，外界喻為「軒轅劍之父」，隨著公司將拋售《軒轅劍》IP，蔡明宏請辭並不意外。

大宇資表示，新總座陳瑤恬在2013年加入大宇資，擔任大宇資副總裁兼營運長，也是全資子公司星宇互娛總經理，業界相關歷練豐富完整，未來將繼續帶領大宇資連結世界脈動再創高峰。