燁聯、唐榮 將連兩月開漲盤

不鏽鋼板材上游供應燁聯（9957）、唐榮將於下周開出6月內外銷盤價，在上游原料鎳價走揚和亞洲大咖供應商印尼青山調漲報價下，主力300系列產品漲勢確定，將連續兩個月開漲盤。

市場人士表示，觀察燁聯和唐榮的5月盤價雖延續與下游客戶採議價模式，但實際上，考量原料上漲、新台幣匯率貶值和電價墊高等因素，依市場主力的300系列產品來看，以漲價每公噸4,000元為主旋律。

而步入本月下旬，原料面再傳新變化；受到法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發致死動亂，導致國際鎳價在5月17日一口氣大漲逾6%，一度推升現貨價格站上每公噸2.13萬美元新高。

截至23日為止，LME5月鎳平均現貨價格攀升至每公噸1.94萬美元，相較於4月的平均現貨價格1.82萬元，高出約1,200美元，漲幅6.6%。

原料行情走高激勵亞洲不鏽鋼板材上游最大供應商印尼青山近期祭出漲價舉措，以304系列熱軋為例，調漲每公噸30美元，同時，面對詢單及成交增加情況，已傳出封盤不接新單消息。

業者指出，即將於下周開出的6月盤價的燁聯和唐榮兩大板材上游廠，一向以每月的原料走勢為依據，並參考大咖業者動向，進行盤價調整，以現今態勢來看，勢必以漲價回應市場走向。

展望後市，法人並認為，中國大陸當局繼放寬限購政策後，近期進一步推出一系列提振房市的政策措施，希望透過購買存量房屋和未使用土地減輕房地產開發商的流動性壓力，控制其破產風險。