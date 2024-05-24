鉅明新品挹注 淡季不淡
高爾夫球具代工大廠鉅明 （8928）昨（24）日舉行股東會，總經理蔡昌均表示，主力品牌客戶將提前於今年8月啟動新款式產品鋪貨，可挹注第3季和第4季營運表現，同時有助生產成本控制，有信心全年站上獲利水準。
會中並完成董事會改選，董事當選名單有林進能、林昌享、林萌妍、高清松、林萌俐等五席；獨董部分有蔡清雲、蔡崇禮、黃文道和高偉賓等四席。林進能並續任董事長。
蔡昌均表示，今年首季每股純益為1.45元，相較去年同期市場存有庫存壓力，以及解封後活動增多以致買氣下降狀況，目前市況已呈現穩定態勢。
而主力品牌客戶新推出的產品頗受市場好評，同時代言球星出賽也頻頻有好成績。因此，進入第2季以來，該公司一掃去年同期接單大幅滑落陰霾，預期營運可呈現淡季不淡表現，以4月來看，出貨量700多萬美元，5月也應維持相當水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言