鉅明新品挹注 淡季不淡

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工大廠鉅明 （8928）昨（24）日舉行股東會，總經理蔡昌均表示，主力品牌客戶將提前於今年8月啟動新款式產品鋪貨，可挹注第3季和第4季營運表現，同時有助生產成本控制，有信心全年站上獲利水準。

會中並完成董事會改選，董事當選名單有林進能、林昌享、林萌妍、高清松、林萌俐等五席；獨董部分有蔡清雲、蔡崇禮、黃文道和高偉賓等四席。林進能並續任董事長。

蔡昌均表示，今年首季每股純益為1.45元，相較去年同期市場存有庫存壓力，以及解封後活動增多以致買氣下降狀況，目前市況已呈現穩定態勢。

而主力品牌客戶新推出的產品頗受市場好評，同時代言球星出賽也頻頻有好成績。因此，進入第2季以來，該公司一掃去年同期接單大幅滑落陰霾，預期營運可呈現淡季不淡表現，以4月來看，出貨量700多萬美元，5月也應維持相當水準。

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