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正基股東會／每股配發3.5元現金股利 看好車聯網推動智慧聯網車輛成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

無線通訊模組設計廠商正基科技（6546）股東會今日通過每股配發3.5元現金股利，正基今日上漲3元，收154.5元，現金殖利率近2.27%。

正基致股東報告書中指出，2023年正基積極發展非消費性產品應用如電動車相關應用，搶進智能座艙及充電樁應用，去年每股稅後純益4.19元，展望2024年看好車聯網推動智慧聯網車輛的成長動力，同時帶動路側與相關智慧城市的物聯網感測裝置的整體建設，將衍生出龐大的硬體商機與數據加值的應用。

正基認為，車輛功能與性能選配的訂閱制、車上影音娛樂、電子商務，乃至無人自動駕駛計程車帶動的共享交通，不僅改變交通的樣貌，更將激發新一波商業新模式的想像，成為未來各行各業矚目的發展焦點。

正基強調，將提供車聯網完整軟硬體全套設計方案，並陸續開發應用於非消費性電子及物聯網相關應用，包含物聯網相關應用的智慧家庭產品，例如智能居家安全設備、智能醫療設備（額溫槍、血糖計等）、車載裝置及工業電腦等產品的無線通訊模組。

物聯網 股東會

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