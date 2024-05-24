聖暉股東常會完成董事改選 梁進利續任董事長

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今（24）日舉行2024年股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表並通過各項討論案，2023年盈餘分配案上半年配發每股4.5元現金股利（已於2024年2月2日發放），下半年配發每股6元現金股利（預計於2024年7月26日配發），合計配發每股10.5元現金股利，配發率達七成，若還原以每股面額10元計算，2023年配發每股21元現金股利，為歷年配息次高。

聖暉董事長梁進利表示鑑於，東南亞承接單一工案金額擴大，擬將擴大東南亞布局與投資，為集團成長引擎添增動能。此次股東會改選董事三席及獨立董事四席，當選董事包括梁進利、胡台珍、翔暉開發（股）公司代表人巫碧蕙，獨立董事則由黃姿裴、紀志毅、邱慧吟、梁連文擔任，新任董事（含獨立董事）任期3年，自2024年5月24日至2027年5月23日。梁進利在會後的臨時董事會受高度肯定續任董事長。

聖暉*指出，為落實董事會成員多元化與獨立性，此次獨立董事席次過半，且董事會女性席次比例達57%，成員之組成具備不同專業背景及工作領域，符合公司發展需求，帶領董事會多面向思維與策略，深化集團永續發展並創造所有股東、員工、供應鏈、客戶價值最大化表現。

聖暉*2023年合併營收為新台幣250.6億元、稅後淨利歸屬母公司業主達18.4億元、每股稅後盈餘（EPS）達15.03元，受惠多元產業客製化品質與區域人才培訓，以及業務資源整合等布局效益展現，加上精實控管營運成本、費用等，2023年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率較前一年度攀升至20%、13%、10%，2023年營收、獲利皆為同期次高記錄。

聖暉*擁有豐富海外專案施作實績與在地化業務布建，2023年台灣、中國、東南亞地區銷售比重分別為42%、49%、9%，集團秉持多產業、多區域、多工種等核心策略，有效因應市場波動，帶動聖暉*整體在手訂單案量站穩歷年新高水準。

展望今年第2季，聖暉*持續擴大台灣、中國與東南亞地區接單，拓展亞洲區無塵室及機電整合服務版圖，在手訂單案量保持高水位，看好各產業綠色永續轉型需求及全球AI熱潮掀起之資本支出需求，聖暉*持續開發創新綠色工法，提供既有廠房節能升級規劃，好品質好口碑持續推升客戶黏著度，奠定全方位機電專業統包工程（EPCM）服務競爭優勢。