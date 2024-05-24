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櫃買中心撤銷漢達申請上櫃案 退回重行審議並罰50萬元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心表示，漢達生技醫藥（6620）因藥品Vysentri(HND-033)的試驗進度等重要業務資訊於上櫃審查期間未完整說明，尚待進一步釐清，經第10屆第36次董事、監察人聯席會議決議撤銷其第10屆第34次董事會同意的漢達公司申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣契約，全案並退回上櫃審議委員會重行審議。

櫃買中心表示，漢達公司受邀參加多場法人說明會，並於會中說明藥品HND-033就美國食品藥物管理局完全回應信函之補件進度資訊，惟該公司未依規定於期限內辦理資訊申報及發布重大訊息，核有違反證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條及第34條規定之情事，櫃買中心依規定對該公司處以違約金50萬元。

櫃買中心 漢達生技 股票

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