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瑩碩股東會／通過配發0.4元現金股利 王建治續任董事長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑩碩（6677）24日召開股東常會，通過去年財務報告與各項議案，並承認盈餘分配案，每股配發0.4元現金股利，同時也順利完成董事全面改選。會後新任董事會一致推舉王建治續任董事長。

受惠認列藥移轉利益與子公司營運翻揚，瑩碩去年合併營收9.4億元，創歷史新高，並且重返獲利軌道，稅後淨利2,186萬元，每股稅後純益（EPS）0.43元，股東會也通過每股配發現金股利0.4元。

瑩碩總經理顏麟權指出，今年以來瑩碩的業務拓展順利，不僅再取得一張治療注意力不足過動症的台灣藥證，進一步強化精神科用藥產品線；公司與國內業者共同開發的治療特發性肺部纖維化藥物日前也成功授權美國，率先卡位市場，接下來瑩碩會在其他市場全力推廣，希望很快會有新的成果。

王建治表示，過去幾年瑩碩持續推進國內外合作案與藥證布局，目前逐步進入收成階段，今年預期仍有同業合作案可望底定，以及多項新品會領證上市，加上子公司業績穩健成長，對公司營運展望抱持正向樂觀。

瑩碩24日股東會同時完成董事全面改選，選出董事七席（含獨立董事三席），董事包括王建治（吉劭投資有限公司代表人）、顏麟權（富可紳投資有限公司代表人）、許光陽、陳淑君，以及獨立董事陳純誠、陳中成、康照洲。股東會結束後召開董事會推選董事長，會中全體董事一致通過由王建治續任董事長。

股東會

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