華鎂鑫更名麗升能源 擴大布局太陽光電和風力發電
華鎂鑫今天召開股東常會，通過更名為麗升能源。華鎂鑫表示，未來將擴大太陽光電、風力發電及儲能案場布局。
華鎂鑫自2020年跨足綠能產業，展開營運轉型，去年營收主要來自再生能源案場開發、能源技術服務及統包工程收入。
考量營運方向與過去定位不同，華鎂鑫決定更名為麗升能源，以符合業務與品牌形象。華鎂鑫表示，未來將積極開發漁電共生、地面型太陽光電、風力發電及儲能案場。集團於桃園建置儲能案場，已開始上線交易；此外，取得廠房屋頂型太陽能發電設施，將挹注售電收入。
華鎂鑫股東會承認去年度財報，營收新台幣2.03億元，稅後淨利1.19億元，每股純益4.1元，決議每股配發0.5元現金股利。
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