耕興股東常會通過去年每股配息10.5元 黃文亮續任董事長
耕興（6146）今（24）日舉行2024年股東常會，經全體出席股東通過2023年盈餘分配案，2023年決議每股配發10.5元現金股利，為歷年配息次高，配息率達73.3%，依5月24日收盤價233.50元計算，現金殖利率達4.50%，期將公司經營成果與全體股東共享。
耕興今年股東常會也全面改選董事，黃文亮並在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長，依公司章程規定，票選出董事五席及獨立董事四席，新當選之董事包括友興投資股份有限公司代表人：黃文亮、友興投資股份有限公司代表人：楊志祥、張昭彬、黃明智、林嚴山，四席獨立董事則由姚睿、吳大任、陳天輪、楊曉文擔任，新任董事（含獨立董事）的任期三年，自2024年5月24日至2027年5月23日。
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