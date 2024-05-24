耕興股東會／通過配發股息10.5元 黃文亮續任董事長

耕興（6146）24日召開2024年股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表及和各項討論事項，並經全體出席股東通過2023年盈餘分配案，2023年決議配發每股10.5元現金股利，為歷年配息次高，配息率達73.32％，依5月24日收盤價233.50元計算，現金殖利率達4.50％，期將公司經營成果與全體股東共享。

此次股東會亦進行全面改選董事，黃文亮並在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長，依公司章程規定，票選出董事五席及獨立董事四席，新當選之董事包括友興投資股份有限公司代表人：黃文亮先生、友興投資股份有限公司代表人：楊志祥先生、張昭彬先生、黃明智先生、林嚴山先生，四席獨立董事則由姚睿先生、吳大任先生、陳天輪先生、楊曉文先生擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2024年5月24日至2027年5月23日。

黃文亮也在會中提到天下雜誌日前公布服務業最會賺錢公司評比，耕興獲利率是30.17%，排名第20名，足見公司長期經營穩健且績效卓越深獲客戶及股東信賴，經營團隊將會持續強化營運績效深化本業競爭力，替客戶及股東創造最大的效益。

耕興2023年全年合併營收為48.32億元，合併毛利率53％，合併稅前淨利為18.90億元，歸屬於母公司稅後淨利為14.58億元，稅後每股盈餘(EPS)14.32元，整體營運仍締造歷年次高記錄。

耕興表示，智慧型手機將逐步導入AI應用，未來手機開始內建NPU類神經AI晶片，on Device AI終端運算的發展將為手機產業帶來新一波換機需求。在Microsoft大力強推AI PC內建Copilot生成式AI應用的產品，未來這股效應也會漸漸蔓延到5G AI 筆電的終端裝置上，亦將帶來一波新的測試需求。3GPP R17 5G Red Cap針對物聯網終端需求簡化架構的5G降版晶片及5G NTN衛星通訊技術下半年開始導入終端產品裡，相關新技術導入產品裡將會增加新的檢測時數與費用。

從今年第二季開始，Wi-Fi 7 新機檢測需求浮現，耕興專精高階網通與品牌客戶，可以從FCC 網站上看到，目前支援 6GHz發射高功率能量的產品( standard power) 的證書有35件，耕興在高階網通檢測區塊競爭優勢明顯。零件事業部自研高階特殊電感TLVR已取得相關專利認可，將在下半年AI伺服器生產需求放量後，出貨量將會隨之增加。