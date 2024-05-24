耕興看好AI PC帶動測試需求 特殊電感下半年出貨增

耕興今天召開股東常會，決議每股配發新台幣10.5元現金股利。耕興表示，人工智慧（AI）可望帶動手機換機需求，AI PC也將刺激新一波測試需求，自研高階特殊電感下半年將隨著AI伺服器需求升溫而出貨增加。

耕興表示，智慧手機逐步導入人工智慧（AI）應用，可望帶動手機市場新一波換機需求；此外，微軟（Microsoft）力推AI PC內建Copilot生成式AI應用，將帶動新一波測試需求。

針對物聯網終端需求簡化架構的5G降版晶片及5GNTN衛星通訊技術，下半年將開始導入終端產品，耕興指出，相關產品檢測時數與費用將會增加。今年第2季起，Wi-Fi 7新機檢測需求亦將浮現。

耕興表示，零件事業部自研高階特殊電感已取得相關專利，隨著下半年AI伺服器需求升溫，出貨量可望逐步增加。

耕興股東會承認去年度財報，營收48.32億元，歸屬母公司淨利14.58億元，每股純益14.32元，每股將配發10.5元現金股利，以今天收盤價233.5元計，殖利率約4.5%。