低軌衛星好旺 昇達科4月每股大賺0.97元

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）應要求公布4月獲利表現，受惠低軌衛星訂單表現亮眼，單月每股稅後純益0.97元，年增162%，也較3月0.67元明顯成長。

昇達科指出，因有價證券近期有股價變動幅度較大情形，應櫃買中心通知辦理，公告相關訊息，以利投資人區別了解。昇達科今日上漲19元，收290元，昇達科股價自3月底的158元起漲，短短兩個月內，漲幅超過八成。

今年4月昇達科營收受惠低軌衛星產品出貨年增近六倍，推升4月營收來到2.23億元，月增20.5%，年增48%，創歷史單月新高。

昇達科公告4月稅前盈餘8,600萬元，年增139%，稅後純益6,100萬元，年增165%，每股稅後純益0.97元，累計3、4月營收4.07億元，年增23%，稅前盈餘1.44億元，年增89%，稅後純益1.04億元，年增89%，每股稅後純益1.64元。

昇達科指出，4月營收受惠低軌衛星營收增幅明顯，低軌衛星4月貢獻營收來到0.96億元，月增55%，年增589%，單月低軌衛星貢獻營收比重來到43.2%，高於第1季的32.8%及去年全年的15.1%。

近年昇達科深耕低軌衛星產品，從天上的衛星酬載、地面站、終端設備、衛星連接手機及衛星與衛星之間串連設備等，已經打入全球前三大低軌衛星營運商。

去年以來昇達科兩大低軌衛星客戶擴大下單，今年放量出貨，目前昇達科來自低軌衛星整體已交及待交訂單金額6.6億元，可望推升全年營收成長四成，毛利率維持五成水準。

日前昇達科法說會上指出，受惠低軌衛星推升毛利率成長，3月單月毛利率來到49%，每股稅後純益0.67元，第1季營每股稅後純益1.23元，年增38%。

兩大低軌衛星客戶訂單持續增溫，受惠低軌衛星產品出貨年增近六倍，貢獻營收比重來到四成以上，推升4月營收創新高，累計前4月營收也創歷史新高。