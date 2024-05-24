共信承銷價142元 6月12日抽籤、暫定6月18日掛牌

準上櫃股共信-KY（6617），配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣10,203張，競拍底價125.66元，承銷價142元。競拍時間為5月28日至30日，6月3日開標；6月5日至7日辦理公開申購，6月12日抽籤，暫定6月18日掛牌。

目前共信-KY用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已進入中國大陸52家醫院，為上百位的患者提供治療，2024年計畫擴展至180家醫院，並預計治療千位以上患者。

大陸一年約有120萬的肺癌患者，其中約33.9萬人適合接受PTS治療；若以每劑8,600元人民幣，一位患者須打三劑計算，單在大陸一年就有約400億台幣的市場；中國大陸以外的國家每年也有9.08億美元的市場，合計每年至少有10億美金的市場規模。

此外，PTS也是目前全球唯一可跨物種的癌症藥。用於治療惡性犬類黑色素瘤的GWa103目前收案進度約七成左右，預計今年第3季可望收案完成，以目前臨床上的成效來看，GWa103可大幅降低犬類因腫瘤整個口腔被大面積取掉或是被截肢的機會。