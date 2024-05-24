共信承銷價142元 6月12日抽籤、暫定6月18日掛牌
準上櫃股共信-KY（6617），配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣10,203張，競拍底價125.66元，承銷價142元。競拍時間為5月28日至30日，6月3日開標；6月5日至7日辦理公開申購，6月12日抽籤，暫定6月18日掛牌。
目前共信-KY用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已進入中國大陸52家醫院，為上百位的患者提供治療，2024年計畫擴展至180家醫院，並預計治療千位以上患者。
大陸一年約有120萬的肺癌患者，其中約33.9萬人適合接受PTS治療；若以每劑8,600元人民幣，一位患者須打三劑計算，單在大陸一年就有約400億台幣的市場；中國大陸以外的國家每年也有9.08億美元的市場，合計每年至少有10億美金的市場規模。
此外，PTS也是目前全球唯一可跨物種的癌症藥。用於治療惡性犬類黑色素瘤的GWa103目前收案進度約七成左右，預計今年第3季可望收案完成，以目前臨床上的成效來看，GWa103可大幅降低犬類因腫瘤整個口腔被大面積取掉或是被截肢的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言