安碁資訊營收逐季揚
宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）昨（23）日舉行法說會，公司看好客戶政府、金融及製造業等三大領域客戶皆會成長，以製造業增幅最顯著。
安碁資訊總經理吳乙南預期，今年營運有望逐季成長，全年營收維持年增雙位數百分比目標。法人看好，安碁資訊今年營收、獲利都有望創高。
隨著近年駭客攻擊持續增溫，加上台灣在地緣政治影響下，成為駭客攻擊重災區，帶動資安產業需求持續成長，讓安碁資訊近年營運持續穩健成長。
安碁資訊主要客戶為政府單位和金融機構，兩者合計占比達70%至75%。
吳乙南指出，今年客戶政府、金融及製造業等三大領域客戶皆會成長，但因現有客戶政府、金融業在資安領域部屬較快；相對而言，製造業仍有大量發展空間，預期今年製造業增幅將最為顯著。
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