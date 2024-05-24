科科科技 攻日本有斬獲

亞洲AI多媒體科技集團科科科技KKT-KY（6950）進軍日本有新斬獲。近期推出訂閱制AI多媒體影音服務「BlendVision AiM」，提供企業包括串流標準化SaaS產品與AI多媒體技術應用軟體服務，與教育產業、商業流程委外機構、數位廣告業者等深度合作，也取得日本客服中心領導品牌Altius Link, Inc訂單。

科科科技日本布局近況

科科科技集團5月22日-24日參加日本最大AI展會 NexTech Week 2024並展出新品。科科科技集團日本區營運總部總經理松橋博人昨（23）日表示，串流技術新品上市後，獲得日本大型補教產業Takamiya Gakuen Yoyogi Seminar、客服中心領導品牌Altius Link, Inc.、數位行銷公司PLAN-B Marketing Partners Inc. 等業者深度合作，有近300家不同產業企業詢問合作意願。

松橋博人表示，BlendVision AiM主打「AI驅動的數據再利用服務」，不僅是錄製會議與流暢播放或是重播，主要是能為大量的會議紀錄「貼標」，以AI技術，在大量影音資料中找出性質相同的影音數據再利用，讓企業影音存檔將成為可活用的資產，產生更多價值。

科科科技董事長暨執行長王献堂表示，2013年起透過日本大股東KDDI協助，進軍日本AI多媒體市場，在日本的業務銷售重要關鍵是打入生態系，與當地SI經銷體系密切合作。科科科技在日本已有數百家SI經銷商通路，可覆蓋的潛在企業客戶量達40萬戶，科科科技目標是2026年底在日本建立4,000家企業客戶，帶動日本營收，預計三年後海外營收占比達七成，其中六成要來自日本。

除了多媒體平台產品取得客戶外，科科科技旗下串流音樂服務KKBOX剛取得日本IT音樂服務企業 Recochoku Co, Ltd.訂單為其打造音樂發行平台「MUSIC ONE」一站式解決方案，推動日本音樂產業的數位轉型。科科科技指出，以複製台灣市場的成功商業模式，擴大應用於日本市場。