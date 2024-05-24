裕慶今年營運動能強 預計6月掛牌

全球商用展示架領導廠裕慶-KY（6957）預計6月下旬掛牌上市，董事長廖昭宜昨（23）日表示，商用展示架及智能床機構件兩大核心業務，今年在新客戶、新產品助力下，營運動能十足。法人則估，裕慶今年營收、獲利有機會力拚與去年持平。

裕慶去年合併營收38.64億元，年減10.8%，但受惠集團業務接單組合優化、垂直整合效益展現，毛利率46.6%、較2022年34.4%增加12.2個百分點，稅後淨利8.79億元、年增68.2%，每股稅後純益達18.11元，繳出歷年新高成績。

裕慶第1季毛利率再向上拉升至48.24%。自結4月合併營收2.89億元、年增36.1%；累計前四月合併營收12.73億元、年減25.0%。

裕慶表示，受惠Lowe’s、Kohl's、可口可樂等客戶商用展示架出貨增溫、智能電動床機構件銷售穩定，帶動4月營收創歷年同期新高，前四月合併營收亦為同期次高。

裕慶為商用展示架、智能電動床機構件的設計、製造與服務全方位大廠，資本額4.91億元，1998年創立於台灣，擁有台灣南投、中國大陸昆山等生產基地，以及美國芝加哥子公司Beeline設計團隊與在地倉儲服務。

裕慶去年商用展示架、智能電動床機構件營收比重分別為69.53%、26.14%，集團於2018年啟動商用展示架從OEM轉型ODM業務模式，陸續打入Home Depot、Lowe’s等全球大型量販品牌通路供應鏈。

另外，集團也是全球知名通路、食品飲料、服飾鞋類等品牌客戶的長期合作夥伴，至今累積超過30家品牌客戶服務實績，直接銷售客戶比例提升至89.87%，且受惠服飾鞋業、食品飲料等客戶展示架業務訂單出貨貢獻，挹注集團營運保持良好動能。

展望今年，裕慶看好主要客戶今年仍持續推動店面改裝、展店計畫，帶動商用展示架訂單拉貨需求；再加上集團於去年研發專利燈具展示架、自動灑水商用展示架等新品，陸續於今年出貨放量，有助於挹注未來營運良好動能。

另一方面，裕慶也擴大商用展示架及智能電動床機構件兩大業務接單動能，同時深化集團垂直整合策略效益，並結合AI感測模組、電子相關技術研發設計，提升整體市場競爭力。