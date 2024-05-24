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宏碁資訊 雙引擎加速度

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下宏碁資訊（6811）昨（23）日舉行法說會，公司看好今年生成式AI動能，尤其微軟Copilot今年4月推出繁體中文版本，企業客戶採購有加速趨勢，目前宏碁資訊已有超過50家客戶，在雲端業務及生成式AI動能帶動下，展望樂觀。

宏碁資訊今年三大方向為「持續聚焦雲服務」、「深化數據智能化服務」及「啟動海外布局」。深化數據智能化服務近兩年的關鍵，即企業生成式AI運用及微軟Copilot應用場域。

宏碁資訊表示，微軟去年推出Copilot市場有些觀望，今年4月推出Copilot繁體中文版後，企業客戶採購有更加踴躍態勢。目前宏碁資訊已有超過50家不同規模客戶，購買不同數量進行試用。

宏碁資訊財務長鄭和星表示，對今年營運樂觀，主要是客戶對生成式AI態度轉變，在很多領導廠商率先採用後，相信其他廠商也會跟進採用。以宏碁資訊產品線營收占比來看，截至今年首季，雲端及大量軟體服務比重達69%、應用開發及其他軟體服務19%、加值產品12%。相對於去年，雲端業務比重持續攀升。

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