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邑錡新品加持 營運衝鋒

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
邑錡董事長陳世哲。 圖／聯合報系資料照片
邑錡董事長陳世哲。 圖／聯合報系資料照片

縮時相機大廠邑錡（7402）昨（23）日應櫃買中心邀請舉行業績發表會，董事長陳世哲表示，原訂4月出貨的雲端OBM新品，因客戶要求追加功能，將遞延至6月量產，加上槍用瞄準器本季已出貨，看好隨著新品推出帶動下，第4季營運有望攀全年高峰。

邑錡法說會重點
邑錡法說會重點

邑錡去年與雷虎科技簽約合作，共同開發美軍軍規無人機「雙光相機（Dual EO-IR Camera）包含光學鏡頭模組、紅外線熱影像感測鏡頭模組及「雲台系統」，一躍成為軍工股。針對目前開發進展，陳世哲表示，邑錡做的微型雙光模組是最難的零組件，目前正與雷虎的產品整併中，未來要等招標細節確立後才開模。

陳世哲表示，邑錡挾近年累積的技術優勢，開發同時搭載可見光及不可見光的感測器，推出雙光鏡頭模組，未來也將透過美國熱影像客戶FLIR，將雙光鏡頭模組設計導入其產品中，透過FLIR的通路，擴大市場利基。

另一方面，邑錡多年前早已供貨美國軍工AR影像模組，上個月已洽談好代理權，未來將引進台灣，供應台灣軍工產業使用。

邑錡前四月營收1.74億元，年增11.6%。今年首季受惠業外匯兌收益挹注，單季稅後純益1,487萬元，每股純益0.43元。

邑錡 鏡頭模組

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