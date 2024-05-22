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上櫃宣導 扶植優質企業

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌、及促進台灣資本市場蓬勃發展，攜手兆豐證券於5月21日共同舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，與30多位有意進入資本市場的企業高階主管交流，期能協助具發展潛力的優質企業順利進入櫃買市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，今年適逢櫃買中心成立30周年，成立以來已扶植超過2,500家公司進入資本市場，截至4月底，上櫃掛牌家數已來到821家，其中市值超過100億元的公司達127家，顯見櫃買中心多層次資本市場架構，可滿足各成長階段企業的籌資需求，並藉由櫃買市場持續壯大規模及提升競爭力。

櫃買中心也是世界交易所聯合會（WFE）正會員，近年股票成交值周轉率均位居WFE正會員前三名，除代表股票市場流動性佳，顯見上櫃公司十分獲投資人關注；櫃買中心獨有的債券市場發展也提供企業更多元的籌資工具。

李愛玲指出，企業進入資本市場並不困難，首重合規經營，企業可透過櫃買市場增加公司知名度及強化經營體質，以順利邁向永續轉型目標。

櫃買中心 股票 資本市場

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