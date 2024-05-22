萬年清攻印度 設子公司

萬年清（6624）昨（22）日宣布6月將在印度清奈註冊成立全資子公司Everclear Environment India Pvt. Ltd，正式進軍印度市場。

萬年清表示，印度投資不僅深化了公司的國際市場布局，也反映了公司對印度市場潛力的高度期待。

萬年清董事長何家慶表示，印度市場擁有巨大發展潛力，目前已是全球第四大經濟體，同時台商近年來也加快在印度的投資腳步，因此子公司的成立將可更好地服務當地台商及印度商的需求，推動印度水處理行業的發展。

近年不少台灣企業紛紛轉向印度市場，積極擴大在這個快速發展的新興經濟體中的投資。

據台灣貿易中心數據顯示，2023年為止，台商在印度的投資總額已突破20億美元，涵蓋製造、科技、服務等多個領域。印度政府推行的「印度製造」政策和一系列經濟改革措施，吸引了大量台灣企業前來設廠拓展業務。

展望未來，萬年清對印度市場充滿信心，目前除正積極與台資鞋廠進行洽談，提供廢水處理統包服務，亦與印度當地企業/工業區積極合作，已在新德里進行模廠示範計畫以提升其廢水廠的處理效能，並有生技廠零排放、市政污水回收項目亦正在洽談中。

除此之外，同時亦積極與印度相關公協會及研究機構進行交流，提升公司能見度並尋求各種合作機會，通過技術交流和合作，推動水處理技術的本地化應用和發展。

隨著印度經濟的快速發展以及環保意識的提高，對高級水處理技術的需求將持續增長，萬年清表示，在印度市場的業務將迎來高速成長期，同時也將通過自身技術優勢和工程經驗，為印度環保事業作出貢獻。