櫃買業績發表 三連發

配合上櫃公司第1季財務報告及興櫃公司2023年度財務報告結果公告，櫃買中心已於5月17日至23日陸續推出四場次特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響。

下周將於5月27日、28日及29日接續推出「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」等三個豐富主題，舉辦地點為櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍參加。

櫃買中心指出，臺灣電子零組件產業擁有完整供應鏈體系及豐富研發製造經驗，極具國際競爭力，故本次於5月27日特別推出「電子零組件」主題，邀請介電陶瓷粉末及被動元件廠信昌電（6173）、PCB曝光設備廠川寶，及特用化學材料通路廠商崇越電等三家公司到場說明。

另櫃買中心表示，除上櫃市場外，興櫃市場亦為櫃買中心另一特色亮點，並持續有新成員加入，爰於5月28日安排「興櫃新星」主題，邀請三家各具特色的興櫃新星公司，分別為乳酸菌研發及產銷的生合、電漿設備商暉盛，以及從事模擬光源、半導體光電轉換測試及晶圓級光電檢測的光焱科技與會。

此外，櫃買市場具有完整的生技產業聚落，為高能見度的特色類股，爰於5月29日壓軸推出「生技醫療」主題，由從事連鎖藥局的佑全、國內實驗用鼠飼養及銷售廠商樂斯科，及開發新型投藥系統，目前以治療肺高壓疾病為主的國邑*等三家公司之經營團隊出席，說明營運績效及對未來產業前景看法。

本系列業績發表會主題精采豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（http://www.tpex.org.tw），5月27日至5月29日共計三場次業績發表會，投資人也可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播）。

另為讓未能即時參與活動的投資人也能了解上開公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（「首頁最新訊息櫃買影音」）查詢。