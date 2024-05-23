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意德士新廠下季動工

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（22）日表示，現有廠房產能已近滿載，因應未來營運成長需求，竹東新廠可望於第3季動工興建，規劃2026年導入量產，屆時產能將增加二倍。

意德士昨天參加櫃買中心業績發表會，闕聖哲指出，去年加強拓展海外市場以及非晶圓製造廠客戶，挹注今年首季相關營收比重提升。目前美國及日本客戶正進行樣品測試，期盼未來海外市場及非晶圓製造廠客戶營收比重能達到三分之一。

闕聖哲表示，現有竹東廠房已接近滿載，籌劃已久的竹東新廠將於第3季動工，主建物可望於明年9月完成，展開相關消防等申請作業，若一切順利，將於2026年初生產，屆時除了全氟密封材產能會擴增兩倍外，也多預留兩層樓，一層是建立技術研發中心，另外一層樓正與夥伴討論新的產品線。

晶圓 櫃買中心 營收

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