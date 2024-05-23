昕奇雲端27日登興櫃

上奇科技子公司、雲端服務營運商昕奇雲端（7747）預計5月27日以每股135元參考價登錄興櫃，昕奇雲端董事長許承強表示，看好雲端市場還會有很大的變革跟創新，未來營收可預期性更高。

昕奇雲端成立於2017年，實收資本額2.34億元。許承強表示，昕奇雲端專注在雲聚合與雲分享，以自主開發之一站式跨國多雲FinOps管理平台展現運營自動化等優勢，並藉由母公司上奇科技海外市場成功經營與布局的經驗，快速拓展亞洲新創。

昕奇雲端目前已成功進入香港、馬來西亞、新加坡、印尼，並於去年插旗日本新創雲服務版圖。

昕奇雲端前四月營收4.02億元，年增26％；稅後純益2,930萬元，年增92%，每股純益1.26元。去年全年合併營收10.52億元，年增20％；稅後純益6,756萬元，年增7.2％，每股純益2.92元。