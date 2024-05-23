快訊

懲戒台獨 共軍宣布今起在金馬及台灣周邊展開軍演

征戰大胃王比賽20年吃壞身體！日本傳奇小林尊宣布退休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昕奇雲端27日登興櫃

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

上奇科技子公司、雲端服務營運商昕奇雲端（7747）預計5月27日以每股135元參考價登錄興櫃，昕奇雲端董事長許承強表示，看好雲端市場還會有很大的變革跟創新，未來營收可預期性更高。

昕奇雲端成立於2017年，實收資本額2.34億元。許承強表示，昕奇雲端專注在雲聚合與雲分享，以自主開發之一站式跨國多雲FinOps管理平台展現運營自動化等優勢，並藉由母公司上奇科技海外市場成功經營與布局的經驗，快速拓展亞洲新創。

昕奇雲端目前已成功進入香港、馬來西亞、新加坡、印尼，並於去年插旗日本新創雲服務版圖。

昕奇雲端前四月營收4.02億元，年增26％；稅後純益2,930萬元，年增92%，每股純益1.26元。去年全年合併營收10.52億元，年增20％；稅後純益6,756萬元，年增7.2％，每股純益2.92元。

營收 雲端服務

延伸閱讀

去年12月才申請…路易莎突自行撤件不掛牌 公司曝原因：適當時機再送件

不掛牌了？路易莎發布重訊 宣布「這原因」自行撤回上櫃申請案

上奇子公司昕奇雲端成功敲開日本市場 創辦人許承強：營收占比拚年底倍增

上奇「小金雞」昕奇雲端27日登興櫃 創辦人許承強：雲端影響力較IT更劇烈

相關新聞

系微大啖 AI PC 商機

微軟設立新一代AI PC架構標準「Copilot+PC」，首發產品清一色都搭載高通以安謀（Arm）架構設計的「驍龍X E...

茂達今年拚賺一股本

IC設計廠茂達（6138）衝刺DDR5電源管理IC持續傳捷報，拿下以全球記憶體模組龍頭金士頓（Kingston）為首的五...

昕奇雲端27日登興櫃

上奇科技子公司、雲端服務營運商昕奇雲端（7747）預計5月27日以每股135元參考價登錄興櫃，昕奇雲端董事長許承強表示，...

濾能優化技術 拉升毛利

濾能（6823）財務長阮士原昨（22）日表示，首季營運狀況不理想，但整體業績已落底，預期本季起逐步升溫。隨著下半年南科廠...

意德士新廠下季動工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（22）日表示，現有廠房產能已近滿載，因應未來營運成長需求，竹東新廠可望於第3季動工興建...

櫃買業績發表 三連發

配合上櫃公司第1季財務報告及興櫃公司2023年度財務報告結果公告，櫃買中心已於5月17日至23日陸續推出四場次特色產業主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。