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系微大啖 AI PC 商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
系微董事長王志高 （本報系資料庫）
系微董事長王志高 （本報系資料庫）

微軟設立新一代AI PC架構標準「Copilot+PC」，首發產品清一色都搭載高通以安謀（Arm）架構設計的「驍龍X Elite」處理器，打造「地表最強AI PC」，市場爆紅。BIOS廠系微（6231）與高通合作多年，隨高通的安謀架構CPU爆紅，相關AI PC每台都要搭配BIOS，系微為主要協力廠，順勢搭上高通AI PC大商機，營運喊衝。

微軟20日推出新世代AI PC，內建更強大的AI助理Copilot及全新功能，首發產品搭載高通以安謀架構設計的驍龍X Elite處理器，隔空叫陣蘋果。

系微為全球前三大BIOS廠，在筆電領域市占率超過五成，並與高通緊密合作多年，從晶片開發階段即參與其中，過去曾協助許多一線PC品牌大廠，共同設計多款採用高通驍龍運算平台的Windows PC裝置。

系微看好，高通推出全新安謀架構PC處理器帶來的商機，系微先前就曾透露，過去品牌廠就曾推出安謀架構CPU，但當時產業接受度還不高，此次高通從手機跨入PC處理器領域，許多設計案來自ODM、OEM廠，新案積極度比以前高，且微軟方面有加大力道支援高通新平台。

法人看好，過去許多PC品牌廠均採用自家設計的BIOS，隨著高通新處理器改用系微產品，且每台AI PC都要搭載BIOS韌體解決方案，系微將大啖商機，市占率也將攀升。

系微表示，晶片廠爭相推出內建AI加速器的PC處理器，以搶食AI PC換機潮，未來會持續與英特爾及微軟緊密合作，針對新平台及新作業系統，開發對應的InsydeH2O UEFI BIOS，看好下半年在AI PC換機帶動下，營運可望向上。

系微將參加今年台北國際電腦展，展出包括InsydeH2O UEFI和Supervyse OpenBMC韌體解決方案等，一系列滿足AI運算需求的韌體技術解決方案，協助客戶與合作夥伴更有效開發產品，提升平台安全和可靠性，實現產品差異化，同時縮短開發週期，加速產品上市時程。

AI 系微 高通

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