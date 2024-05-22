濾能估業績於第1季落底 毛利率第3季改善
濾能財務長阮士原今天表示，第1季營運狀況不理想，不過推估業績於第1季落底，並逐步往上，毛利率可望於第3季改善。
微污染防治廠濾能下午舉行業績發表會，阮士原說，濾能去年營運受產業景氣下滑影響，今年第1季營運表現依然不理想。濾能第1季營收新台幣8783萬元，年減49.67%，毛利率1.7%，歸屬母公司淨損3114萬元，每股虧損1.4元。
阮士原表示，過去化學濾網是採取外購方式，不僅成本吃虧，且發展性及設計彈性受限，未來南科廠自製濾網，將有助提升彈性，擴大產品類型及改善銷量。至於設備及循環經濟相關業務，目前客戶正進行驗證。
阮士原說，客戶訂單有增加情況，預期業績於第1季落底，並逐步往上。毛利率部分，上半年改善幅度不大，隨著南科廠技術問題解決，第3季毛利率應可逐步改善。
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