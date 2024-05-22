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上奇「小金雞」昕奇雲端27日登興櫃 創辦人許承強：雲端影響力較IT更劇烈

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
上奇創辦人暨昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇創辦人暨昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

資訊服務廠商上奇（6123）旗下雲端服務運營子公司昕奇雲端（7747）訂於5月27日以每股135元參考價登錄興櫃交易。上奇創辦人暨董事長許承強22日坦言，這是自己第二次將公司送到資本市場，但在雲服務方面，自己希望昕奇雲端可以青出於藍而勝於藍，雖然雲端市場跟IT行業相比、年輕很多，但其顛覆性有目共睹。

許承強表示，公司自成立以來，憑藉著打破雲端服務產業的傳統業務型態，專注在雲聚合與雲分享，以自主開發之一站式跨國多雲FinOps 管理平台(ARMIN)充分展現運營自動化等優勢，且藉由母公司上奇海外市場成功經營與布局的經驗，快速拓展亞洲新創，目前已成功進入香港、馬來西亞、新加坡、印尼，並於去年成功插旗日本新創雲服務版圖。

許承強表示，整個雲端產業正不斷地在顛覆原本傳統的IT結構，以租用的使用權（Usership）取代所有權（Ownership），使得許多行業的商業板塊與模式不斷地在迅速改變。他直言，綜觀整個市場發展，可發現「IT龍頭雖然影響力還是很大，但雲端的影響更是激烈」。

許承強指出，昕奇雲端成立至今已經走過6、7個年頭，走過資訊爆炸的年代，挺過最困難的時期，最終打造出來堅強的護城河，一路加速攀升、成長，展望未來，許承強強調，自己認為雲端市場在10年一定還會有很大的變革跟創新，未來上奇跟昕奇雲端將合力取得更多的成果。

上奇創辦人暨昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇創辦人暨昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
昕奇雲端總經理李正雄。記者吳康瑋／攝影
昕奇雲端總經理李正雄。記者吳康瑋／攝影
昕奇雲端總經理李正雄。記者吳康瑋／攝影
昕奇雲端總經理李正雄。記者吳康瑋／攝影
上奇創辦人暨昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇創辦人暨昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

興櫃 資本市場 雲端服務 馬來西亞

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