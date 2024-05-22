快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

櫃買市場業績發表會 信昌電等下週上陣

中央社／ 台北22日電

櫃買中心今天發出新聞稿指出，配合上櫃公司第1季財務報告及興櫃公司2023年財報公告，5月27日、28日及29日接續推出「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」等3個主題業績發表會。

櫃買中心指出，台灣電子零組件產業擁有完整供應鏈體系，以及研發製造經驗，具國際競爭力，規劃5月27日推出「電子零組件」主題，邀請介電陶瓷粉末及被動元件廠信昌電、PCB曝光設備廠川寶及特用化學材料通路廠商崇越電等3家公司。

櫃買中心表示，興櫃市場也是另一特色亮點，5月28日安排「興櫃新星」主題，邀請乳酸菌研發及產銷的生合、電漿設備商暉盛，以及從事模擬光源、半導體光電轉換測試及晶圓級光電檢測的光焱科技與會。

此外，將在5月29日推出「生技醫療」主題，由連鎖藥局佑全、國內實驗用鼠飼養及銷售廠商樂斯科及開發新型投藥系統、以治療肺高壓疾病為主的國邑等3家公司經營團隊出席，說明營運績效及對未來產業前景看法。

櫃買中心 興櫃 電子零組件

延伸閱讀

潤德掛牌 蜜月行情甜

駿熠電子涉做假交易損2300多萬 檢調今約談前董事長等8人

5月以來大華 ETF 00918屢創掛牌以來新高

美時、保瑞 四檔吸睛

相關新聞

櫃買中心攜手兆豐證券 共同舉辦推動優質企業上（興）櫃宣導會

櫃買中心為吸引更多優質企業上(興)櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，攜手兆豐證券於2024年5月21日共同舉辦推動優質企...

聯寶 拚兩業務

磁性元件廠聯寶電子（6821）昨（21）日召開股東常會，承認通過2023年盈餘分配案，決議配發每股1.56元現金股利，現...

宜鼎攻機器人 跨步走

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）搶攻AI機器人商機報捷，旗下快閃記憶體模組、AI電腦視覺、雲端及邊緣端軟體傳出進入送樣階...

朋億擬在陸啟動擴產

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）董事長梁進利昨（21）日表示，今年將啟動大陸蘇州廠擴產準備作業，將上海冠禮...

能率4月自結 EPS 0.06元 搭上熱潮

機殼暨車用大廠能率（5392）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（21）日應主管機關要求，公告自結4月稅後純益1,000萬...

光洋科強攻三類材料

光洋科（1785）表示，今年仍以雙軸轉型，數位轉型及零碳轉型為營運主軸，持續整合內部資源，優化營運效率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。