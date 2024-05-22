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表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

大東電業下周登興櫃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜廠大東電業（1623）昨（21）日召開法說會，大東電業董事長林志明說，目前公司在手訂單滿檔，較去年同期成長兩成以上，能見度可看到未來三年。

林志明指出，近年線纜業受惠全球能源轉型浪潮，加上基建需求、民間綠能投入等，整體線纜市場需求能見度則為十年起跳。

大東預計5月28日以每股承銷價71.8元掛牌登錄興櫃。大東電業成立於1962年，資本額6億元，總公司及工廠位在桃園市楊梅區，廠房面積約6,828坪，主要生產產品為特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜。

近來台灣缺電事件頻傳，政府推出總金費5,645億元的台電強韌電網計畫，其中電線電纜有約1,100億元以及智慧電網與配電系統需求標案釋出，而大東電業抓準趨勢，積極布局中。

林志明指出，隨著基礎建設、民間投入綠能產業興起等，都產生線纜需求，像這陣子大東電業也接了很多太陽能案廠的電線電纜需求。

值得一提的是，大東電業的優勢在於可做345kv線纜，目前上市櫃中僅大亞、華榮及合機可做345kv線纜。

綠能 電纜

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