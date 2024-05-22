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生技新兵 醫影6月上櫃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

生技股將添新兵，醫影（6637）董事長謝穗徽表示，該公司力求多角化發展，近期跨足核子醫學領域、健檢中心設備租賃合作及寵物影像醫學設備租賃合作等市場，進一步擴大市場占有率。

醫影今（22）日將舉辦上櫃前業績發表會，預計6月中下旬轉上櫃。醫影董事長謝穗徽表示，醫影30年前就有預防醫學的觀念，隨著醫學影像設備租賃管理業務持續成長，加上與全球高階醫療儀器大廠奇異（GE）合作密切，至今已建立20年影像醫學產品的經銷合作關係，為醫影帶來穩健的成長。

醫影主要營收來源為醫療儀器設備買賣、醫療設備租賃及提供醫院專業整合管理顧問服務，並與多家醫療院所簽訂影像醫學設備租賃管理服務合約，與院方共同整合開發醫療資源及設備租賃經營模式。

醫影20年前起陸續成為奇異亞洲醫療設備公司影像醫學類設備及藥品的臺灣經銷商，包括骨質密度測量儀、超音波掃描儀、血管攝影儀、數位X光攝影儀、電腦斷層掃描儀、磁振造影掃描儀、乳房攝影儀、正子放射掃描儀及顯影劑、Sonazoid立梭影（肝臟病灶顯影劑）。

醫影今年第1季合併營收1.71億元，年成長29.58%，第1季稅後純益0.45億元，年成長23.91%，每股純益2.1元。去年合併營收6.82億元，年增40%，稅後純益1.21億元，每股純益5.66元。

奇異 每股純益 營收

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