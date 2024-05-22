潤德掛牌 蜜月行情甜

潤泰集團旗下小金雞潤德（6881）昨（21）日以每股165元掛牌上櫃，該公司董事長簡滄圳指出，在大都更時代、台商回流推升辦公大樓需求提升下，此室內裝修等相關業務潛在商機極大，未來潤德的成長動能無虞。

潤德昨日轉上櫃，董座簡滄圳、潤德設計總經理盧玉璜率隊在櫃買中心舉辦掛牌典禮，首日就上演蜜月行情，昨日早盤大漲逾五成，最高攀上249.5元，收241元，漲幅46.06％。

簡滄圳表示，近年政府大力推動都更，且大地震後，民眾更加注重居住安全的問題，另一方面，在台商回流、科技產業蓬勃發展下，也推升辦公大樓、商場等的需求，因此室內裝修等相關業務潛在商機極大，未來潤德的成長動能無虞，毛利率有望維持20％左右的高水準。

潤德主要專攻國際企業商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工，今年4月營收1.34億元，年增60.79％；累計前四月營收5.52億元，年增62.55%；第1季每股稅後純益（EPS）3.16元。盧玉璜表示，目前潤德在手庫存訂單亮以及已承接案量已達18億元，未來成長空間可期。

談起潤德的創立過程，簡滄圳表示，潤德設計是自己從日本唸書返台，進入潤泰集團旗下的潤泰建設技術移轉小組時，建議潤泰集團總裁尹衍樑創辦，並於1991年11月正式成立，由尹衍樑親自領軍操刀，讓潤泰集團從規畫設計、營造施工到內裝修等，擁有完整一條龍式的垂直整合及服務。