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表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

光洋科強攻三類材料

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

光洋科（1785）表示，今年仍以雙軸轉型，數位轉型及零碳轉型為營運主軸，持續整合內部資源，優化營運效率。

未來發展仍將持續聚焦於儲存媒體、顯示器與電子半導體等三大產業應用領域，發展新記憶體材料、新光學材料以及高階半導體材料。

光洋科為全球貴稀金屬產業循環經濟材料加工主要製造廠，雖然今年受美中貿易戰、俄烏戰爭、全球通膨與升席氣焰高張，導致全球經濟復甦充滿變數，光洋科預期銷售數量依舊審慎樂觀。

光洋科以儲存媒體、顯示器及電子半導體三大產業為發展重點，開發三大產業所需薄膜濺鍍、蒸鍍材料、線材、化學品等產品，除了是客戶穩定的供應商之外，更積極與市場領導者共同開發各種新型材料，拓展新應用市場。

光洋科 半導體 顯示器

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