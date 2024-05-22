宜鼎攻機器人 跨步走

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）搶攻AI機器人商機報捷，旗下快閃記憶體模組、AI電腦視覺、雲端及邊緣端軟體傳出進入送樣階段，軟體解決方案更已獲得客戶導入。法人看好，輝達（NVIDIA）力推AI機器人應用，市場爆發性看俏，宜鼎順利卡位，業績增添動能。

宜鼎EPS 據了解，AI機器人可能是任何型態外貌，但每一台AI機器人都必須搭載視覺模組，該模組如同AI機器人的眼睛；另外，監控AI機器人亦將會需求雲端或邊緣端控制軟體，加上AI機器人初期將會先行應用在工廠端，因此符合工控規格的記憶體模組亦是必備需求，在三大利多加持下，宜鼎順勢搶食AI機器人商機市場大餅。

業界傳出，宜鼎推出的快閃記憶體模組、AI電腦視覺、雲端及邊緣端軟體目前正全力鎖定AI機器人客戶展開合作，並且正進入送樣階段，其中，監控軟體更已獲得客戶導入，成為貢獻宜鼎業績的新動能，讓宜鼎提前在即將爆發的AI機器人市場打好基礎。

宜鼎旗下安提與輝達合作相當密切，安提透過與輝達在GPU、AI邊緣運算解決方案，藉此進軍工控、國防市場，且當中更推動宜鼎的記憶體模組與輝達AI解決方案成為ODM廠在工控系統市場的首選，提前讓宜鼎未來切入AI機器供應鏈加大可能性。