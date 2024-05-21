聯寶電子通過每股配息1.56元 配發率達92％

磁性元件廠聯寶電子（6821）21日召開2024年股東常會，承認通過2023年盈餘分配案，決議配發每股1.56元現金股利，現金股利配發率達92％。展望2024年下半年，聯寶持續專注擴大磁性元件及無線充電兩大業務接單動能，深耕關鍵技術核心、供應鏈良好管理。

聯寶電子將整體營運成果與全體股東共享，決議配發每股1.56元現金股利，依5月21日收盤價39元計算，現金殖利率達4％。此外，此次股東會亦進行全面改選董事（含獨立董事），譚明珠在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長，依公司章程規定，票選出董事四席及獨立董事三席。

據悉，新當選的董事包括譚明珠、譚偉傑、彭嘉明、王年清，獨立董事則有許文昉、王志隆、官志亮擔任，新任董事（含獨立董事）之任期三年，自2024年5月21日至2027年5月20日。

看待營運後市，聯寶看好隨著磁性元件、無線充電業務下半年出貨陸續放大，挹注未來整體營運表現，同時，因應國際淨零永續趨勢發展，聯寶在2023年起積極接軌國際ESG永續，預計今年將簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi）承諾，設定減碳行動，並持續透過製程改善、能源轉換及循環經濟，落實減碳計畫，強化聯寶綠色影響力。