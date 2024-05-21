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國內最純「雞蛋股」6月13日上市 中籤可賺1.49萬、報酬率25%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國內最純「雞蛋股」大武山（6952）預計6月13日掛牌上市，競價拍賣將自5月23~27日展開，競拍底價50元；公開申購則自5月31日至6月4日進行，每股發行價格暫定58元，以21日興櫃收盤價72.9元計算，中籤者可望獲利14,900元，報酬率25.68%。

大武山上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣將自5月23~27日展開，競拍底價50元，競拍張數為5,468張，預計5月29日開標；公開申購則自5月31日至6月4日進行，每股發行價格暫定58元；本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。

大武山可說是國內最純「雞蛋股」，資本額6.07億元，主要產品包括鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等，鮮蛋日產量超過80萬顆以上；在屏東、台南、桃園三地設有牧場與洗選場。

大武山去年營收11.49億元，在營收占比部分，生鮮雞蛋約占79%、液蛋17%、蛋加工品及中雞銷售約占4%；去年稅後純益7,208萬元、每股純益1.23元，在6月13日掛牌上市後，將成為國內第一檔純雞蛋股。

大武山產品銷售主要分為B2B與B2C兩大領域，B2B主要供貨給麥當勞、早安美芝城、三井日本料理、丸龜製麵等全台知名餐飲業者；B2C則是將產品透過全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN、大潤發、家樂福量販店等通路銷售給消費者。

競拍 雞蛋

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