潤泰小金雞潤德上櫃行情火熱 抽中1張最高現賺8.4萬

潤泰（8463）集團旗下小金雞潤德（6881）21日以每股承銷價165元掛牌上櫃，早盤跳空以229元開高，上漲64元，漲幅38.78%，股價開高後一度拉升至249.5元，上漲84.5元，漲幅51.21%，中籤者若賣在此價位，可賺進8.45萬元，蜜月行情火熱。

潤德上櫃前辦理公開申購，承銷價165元，承銷張數255張，吸引逾19.62萬人參與抽籤，中籤率僅0.12%；21日開高走高，順利展開上櫃蜜月行情，盤中漲幅38.18%。

潤德1991年成立，專攻高科技商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工；近5年獲利持續成長，去年全年營收15.21億元，年增43%，每股純益10.97元。

潤德成立以來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，擴大至高級住宅社區及其他文創休閒，包括微軟辦公室、LINE辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、臺北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等，都是出自潤德的團隊。

潤德表示，在國際級企業來台成立總部，加上公辦大型都更案、及危老建築獎勵政策加速推動成案等，整體裝修工程市場將隨著擴大；另外，也積極參與交通運輸軌道聯開案，包括商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案將成為未來重要成長動能。