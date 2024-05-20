快訊

賴總統兒子 昨天低調出席觀禮

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

來億下月12日掛牌

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

製鞋大廠來億-KY（6890）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2萬9,400張，其中1萬9,991張採競價拍賣方式承銷，投標期間為5月22日至5月24日，此次競拍底價為77.27元，公司並訂6月12日掛牌上市。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級休閒鞋（加硫鞋）、運動鞋（冷貼鞋）及特殊功能鞋，總部位於台中市大雅區，生產基地遍布越南、中國、緬甸及印尼，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。

目前，來億的主要客戶包含adidas、converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，集團規劃年產能達1.02億雙，去年共生產約6,000多萬雙鞋。

運動

延伸閱讀

快訊／金門峰上發現一具無名男屍 身份死因待查

製鞋類股 來億6月上市

製鞋類股再添生力軍 來億6月上市今年營收獲利有望創高

＜鞋全家福＞母親節4/26-5/13全面85折

相關新聞

來億下月12日掛牌

製鞋大廠來億-KY（6890）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2萬9,400張，其中1萬9,991張採競價拍...

中裕愛滋新藥 擴大搶市

中裕（4147）昨（20）日公告，中裕與友華生技公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約。

青新業績看增雙位數

日友集團旗下的青新環境工程（6951）昨（20）日召開創新板上市前業績發表會，總經理張財榮表示，看好醫療廢棄物、事業廢棄...

上詮4月每股虧0.06元

光通訊廠上詮（3363）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求公告自結數，4月稅前淨損50...

亞昕8.7億奪新莊合建案

亞昕（5213）昨（20）日公告，簽下新北市新莊區海山頭段三角子小段77-3、78-6、78-12、78-13、343-...

潤泰集團小金雞潤德終止興櫃買賣 21日每股165元掛牌上櫃

潤泰集團旗下小金雞潤德（6881）20日公告，已洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣，並將於明（21）日起，以每股1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。