來億下月12日掛牌
製鞋大廠來億-KY（6890）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2萬9,400張，其中1萬9,991張採競價拍賣方式承銷，投標期間為5月22日至5月24日，此次競拍底價為77.27元，公司並訂6月12日掛牌上市。
來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級休閒鞋（加硫鞋）、運動鞋（冷貼鞋）及特殊功能鞋，總部位於台中市大雅區，生產基地遍布越南、中國、緬甸及印尼，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。
目前，來億的主要客戶包含adidas、converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，集團規劃年產能達1.02億雙，去年共生產約6,000多萬雙鞋。
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