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亞昕8.7億奪新莊合建案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

亞昕（5213）昨（20）日公告，簽下新北市新莊區海山頭段三角子小段77-3、78-6、78-12、78-13、343-8、343-10、343-14、343-17、343-19地號等九筆合建案，基地面積約1,295.36坪。

上述各案由亞昕擔任建方，提供資金，雙方合作興建土地開發案，預計合建分屋分配比率為地主52%、建方48%，投入金額為8.77億元。

亞昕在業界中有「林口王」的稱號，每一年都以「至少推一案」為目標，主要布局以雙北市、新竹、台中等地為主，近年不僅積極獵地外，更投入都更、危老及合建開發領域，並聚焦在林口、新莊、三重及中和等。

亞昕指出，403大地震後，民眾也重視老屋改建議題，長期而言，看好房市發展，只要有合適的標的，未來都會積極爭取改建機會以及購置土地。

老屋 都更

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