潤泰集團小金雞潤德終止興櫃買賣 21日每股165元掛牌上櫃

潤泰集團旗下小金雞潤德（6881）20日公告，已洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣，並將於明（21）日起，以每股165元的價格掛牌上櫃。

潤德指出，公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心2月27日證櫃審字第11301003441號函核准櫃檯買賣，配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,500,000股，每股面額10元整，業經櫃買中心4月10日核准申報生效在案。

潤德表示，公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心5月20日證櫃審字第11300032782號函核准，將於5月21日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

潤德的主要業務為室內裝潢與庭園綠化設計及施工公司，且專攻國際企業商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工等，潤德指出，除了潤泰集團手上大型標案、住宅案等眾多外，近年國際公司陸續來台設立總部，整體裝修工程市場勢必增加，商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案都是未來成長動能。

潤德今年4月營收1.34億元，年增60.79％；累計前4月營收5.52億元，年增62.55%；第1季每股稅後純益（EPS）3.16元。