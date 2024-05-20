巨漢系統科技22日起以底價133.63元競拍

無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（6903），配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股6,076張，其中4,375張採競價拍賣，將於5月22日至24日展開競價拍賣投標，競拍底價為133.63元。每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）的整倍數為投標單位，以價高者優先得標。每人最高得標張數合計不超過556張（仟股），並於5月28日開標，預計6月中旬正式掛牌上櫃，主辦承銷商為富邦證券。

巨漢目前資本額6.06億元，主要業務為無塵室及機電空調工程，以及具指標性且高技術層次的公共工程。巨漢持續在工程技術上精進，應用專業建築資訊模擬系統BIM（Building Information Modeling），優化工程設計及縮短建廠期程，並同時掌握國內高科技產業脈動，跨足其他新興高科技產業，憑藉累積逾30年之工程實績及經驗，巨漢服務客戶涵蓋領域廣泛，擴及高科技半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能電池與生技等領域。

巨漢主要提供高科技廠整合工程服務，且公司持續深化數位科技應用於工程管理技術，提高施工效能並使建置成本最優化，業績每年穩定成長。近三年（2021至2023年）每股稅後盈餘（EPS）以追溯後股本計算，已連續3年賺一個股本以上。2024年第1季營運維持穩健，合併營收8.1億元、營業淨利2.3億元、稅後淨利1.9億元，每股稅後純益（EPS）3.19元，今年將配發現金股利10.2元，配發率達75％。

巨漢受惠5G、AI，與ESG、碳中和，以及第三代半導體國產化等議題，帶動國內高科技產業對於機電整合及無塵室工程需求擴張，高科技業資本支出回升，展望2024年營運成長可期。