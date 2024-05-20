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新股抽起來！這檔6月12日掛牌上櫃、中籤可望賺進5.8萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新股抽籤示意圖。圖／ingimage
新股抽籤示意圖。圖／ingimage

巨漢（6903）預計6月12日掛牌上櫃，競價拍賣將自5月22~24日展開，競拍底價133.63元，公開申購則自5月30日至6月3日進行，每股發行價格暫訂為151元，以20日興櫃收盤價209元計算，若是抽中，可望賺進5.8萬元，報酬率38.41%。

巨漢競價拍賣承銷張數為4,375張，競拍底價133.63元，預計5月28日開標；公開申購則自5月30日至6月3日進行，每股發行價格暫訂為151元。

巨漢專注於高科技廠整合工程服務，及具指標性且高技術層次的公共工程，去年全年合併營收28.68億元，稅後純益8.2億元，創歷史次高，每股純益（EPS）13.54元，董事會通過2023年度盈餘分配案，擬配發現金股利10.2元，配息率75%。

巨漢已連續3年都賺超過一個股本，今年第1季合併營收8.1億元，稅後純益1.9億元，每股純益3.19元；目前在手合約訂單達90億元，為歷史次高水準，看好今年半導體高科技與能源工業兩大領域工程的挹注，將推升營運成長 。

巨漢高科技業客戶涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能電池與生技等領域，近年除取得12吋晶圓廠產業供應鏈工程案外，去年度更跨入儲能電池領域工程，預期今年除受惠AI、HPC推動半導體需求，帶動國內高科技業資本支出回升而來的機會外，還有海外科技大廠擴大來台投資與政府公共工程大量釋出等兩大商機。

巨漢表示，目前已有多個重大工程標案積極爭取中，包括外商資料中心、具指標性公共工程、及量體具規模的晶圓廠與石化廠等，效益可望在明、後年陸續發酵。

半導體 晶圓廠

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