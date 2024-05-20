全瑩公司5月29日辦理創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，全瑩生技(7656；產業類別：生技醫療)將於2024年5月29日透過創櫃板辦理登錄前籌資。全瑩生技公司透過益生菌細胞編輯技術，開發天然蝦紅素原料，並生產蝦紅素化妝品與營養品。全瑩生技5月22日起揭示其籌資資訊，5月29日起進行投資

人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認