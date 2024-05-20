明安、復盛 提升越南產能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

美中貿易戰再起，高爾夫球具代工業者明安（8938）和復盛應用正進一步提升越南生產基地產能；明安方面希望越南和大陸出貨比重今年達到各占50%，復盛應用的越南產能今年則以占整體70%為目標。至於大田則正啟動赴越南設廠。

明安指出，公司旗下的越南同奈省江澤三工業區內的廠區，新打造的第三棟廠房已於去年第2季完工、下半年陸續加入生產行列。而今年進一步增資1,800萬美元（約新台幣5.6億元），做為充實營運資金和添購新設備之用。

依明安越南生產基地的出貨增加規劃進度，去年越南與大陸兩地生產比重為40%、60%，今年希望能達到各占一半水準；未來目標為越南、大陸兩地產能進一步調整為各占60%和40%。

復盛應用表示，該公司除原本在越南平陽省的廠區運作外，疫情期間在鄰近的同奈省份進行新廠打造，並自前年第3季逐步量產。去年，大陸中山及越南出貨量占比由各占50%調整為約40%比60%。今年將有5,000至6,000萬美元的資本支出，將投資在越南廠新增建物設備及增設自動化設備，把大陸廠和越南廠出貨占比進一步調整為30%比70%。

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