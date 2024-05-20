家碩 在手訂單逾20億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
家登暨家碩董事長邱銘乾。圖/聯合報系資料照片
家登暨家碩董事長邱銘乾。圖/聯合報系資料照片

家登旗下家碩（6953）今年營運續拚年增雙位數百分比，並攜手迅得推出EUV Lite Stocker等產品線。法人看好，家碩在手訂單超過20億元，2025年成長表現將更出色。

法人預期，家碩自身儲存方案加上家登光罩載具、迅得AMHS合作，將可打造完整在地服務，隨客戶需求成長與滲透率提高，營運動能有望優於同業。

家碩先前於法說會上提到，雖然半導體市場短期景氣復甦緩慢，該公司仍致力於攜手夥伴，開拓與配合客戶長期需求，整體在手訂單逾20億元，超過半數為EUV相關，並攜手在地聯盟夥伴迅得推出EUV Lite Stocker，有望配合客戶需求陸續出貨，看好2024年半導體設備產業前景恢復成長。

家登先前已攜手家碩、迅得等九家本土設備材料廠組成在地化供應鏈聯盟。法人看好，隨著家登、家碩推出EUV Lite Stocker，將打破過往大福、村田等日商壟斷AMHS市場的局面。

家碩成立於2016年，業務及技術著重於半導體製程中EUV光罩及高階光罩傳載自動化技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，為自有技術品牌的台灣半導體設備製造商。

在技術與產品發展上，家碩提到，除持續深化光罩潔淨與微環境管理及周邊應用之外，也專注客戶需求並與客戶共同開發先進製程應用設備，以專業技術力與專案力協助客戶成功。此外，家碩於2020年收購昇和精技，將業務觸角延伸到PVD真空鍍膜和相關設備領域，擴展核心技術。

光罩 半導體 家登

延伸閱讀

英特爾搶用新EUV 專家：成本高虧損恐擴大

彭博估2024台股平均營收年增14.9% 基金首選「成長」+「優息」

台積電1.6nm：棄High NA曝光 力圖穩中求勝

曾任職工研院 台灣光罩執行長吳國精辭世享壽75歲

相關新聞

信紘科 搶綠色製程商機

半導體產業吹起綠色製程風潮，台積電領頭衝刺ESG下，主要協力廠信紘科（6667）在半導體製程廢液處理系統及再利用配方大有...

佳邦三喜臨門 業績衝

華新科集團旗下電感及天線元件廠佳邦（6284）三喜臨門，首先是陸系品牌手機需求增加，帶動佳邦小型功率電感出貨量攀升，其二...

家碩 在手訂單逾20億元

家登旗下家碩（6953）今年營運續拚年增雙位數百分比，並攜手迅得推出EUV Lite Stocker等產品線。法人看好，...

明安、復盛 提升越南產能

美中貿易戰再起，高爾夫球具代工業者明安（8938）和復盛應用正進一步提升越南生產基地產能；明安方面希望越南和大陸出貨比重...

興櫃業績秀 三新星擔綱

配合興櫃公司4月底前已完成公布2023年度財務報告，櫃買中心將於28日舉辦「興櫃新星」主題「2024年上半年度興櫃公司業...

全瑩登創櫃 29日籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，全瑩生技（7656）產業類別為生技醫療，將於29日透過創櫃板辦理登錄前籌資。全瑩生技透過益生菌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。