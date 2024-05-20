家碩 在手訂單逾20億元

家登旗下家碩（6953）今年營運續拚年增雙位數百分比，並攜手迅得推出EUV Lite Stocker等產品線。法人看好，家碩在手訂單超過20億元，2025年成長表現將更出色。

法人預期，家碩自身儲存方案加上家登光罩載具、迅得AMHS合作，將可打造完整在地服務，隨客戶需求成長與滲透率提高，營運動能有望優於同業。

家碩先前於法說會上提到，雖然半導體市場短期景氣復甦緩慢，該公司仍致力於攜手夥伴，開拓與配合客戶長期需求，整體在手訂單逾20億元，超過半數為EUV相關，並攜手在地聯盟夥伴迅得推出EUV Lite Stocker，有望配合客戶需求陸續出貨，看好2024年半導體設備產業前景恢復成長。

家登先前已攜手家碩、迅得等九家本土設備材料廠組成在地化供應鏈聯盟。法人看好，隨著家登、家碩推出EUV Lite Stocker，將打破過往大福、村田等日商壟斷AMHS市場的局面。

家碩成立於2016年，業務及技術著重於半導體製程中EUV光罩及高階光罩傳載自動化技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，為自有技術品牌的台灣半導體設備製造商。

在技術與產品發展上，家碩提到，除持續深化光罩潔淨與微環境管理及周邊應用之外，也專注客戶需求並與客戶共同開發先進製程應用設備，以專業技術力與專案力協助客戶成功。此外，家碩於2020年收購昇和精技，將業務觸角延伸到PVD真空鍍膜和相關設備領域，擴展核心技術。