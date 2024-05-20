信紘科 搶綠色製程商機

信紘科EPS 圖／經濟日報提供

半導體產業吹起綠色製程風潮，台積電領頭衝刺ESG下，主要協力廠信紘科（6667）在半導體製程廢液處理系統及再利用配方大有斬獲，除獲得主要客戶採用之外，也是國內唯一取得專利認證廠，大咬商機。

因應龐大的市場需求，信紘科繼去年設立美國及日本辦公室之後，亦積極布局泰國、越南及印度等海外市場。

受惠綠製程商機爆發，信紘科基本面表現出色，今年首季合併營收6.41億元，季增6.5%，年增20.1%；毛利率25.33%，季減2.29個百分點，但較去年同期增0.65個百分點；稅後純益0.83億元，季增16.8%，年增36.5%，每股純益1.86元，單季營收、稅後純益及每股純益均為同期新高。

信紘科表示，首季來自台灣半導體、高科技產業客戶訂單認列順利，單季廠務供應系統整合業務營收占比達89％。

就前四月表現來看，該公司累計合併營收9.03億元，年增24.5％，為歷年同期新高。

信紘科產品可分成兩大領域，其中廠務供應系統，包括化學、研磨液、氣體等類別的供應系統，另一部分為綠色製程解決方案，主要有製程特殊廢液處理、機能水設備。目前銷售區域以台灣為主，大客戶為晶圓代工龍頭台積電，約占營收五成。

信紘科指出，受惠旗下廠務供應系統整合業務動能暢旺，再加上深化廠務供應系統整合、綠色製程兩大業務布局，並推動統包業務接單轉型，以開拓其他產業廠務擴建接單表現，有助於維持市場競爭力，挹注營運成長。

展望後市，信紘科有大客戶廠務、特殊廢液處理等訂單穩健挹注，加上新業務持續展開，營運成長可期。