佳邦三喜臨門 業績衝

華新科集團旗下電感及天線元件廠佳邦（6284）三喜臨門，首先是陸系品牌手機需求增加，帶動佳邦小型功率電感出貨量攀升，其二是併購環宸壓電材料相關效益開始發酵，第三是其GPS天線獲得大量導入電動車應用，每輛車需搭載八支天線，三大動能推升佳邦營運熱轉，今年業績力拚新高。

談到今年營運，佳邦先前指出，該公司持續擴大關鍵產品產能及強化產品線，樂觀看待天線在電動車市場應用愈來愈多。隨著電動車時代來臨，佳邦的天線產品將陸續搶攻龐大的車用市場。

以20024年第4季落成的竹南二廠來看，佳邦將增加功率電感產能。目前佳邦在小型功率電感全球市占率約10%，短期目標希望翻倍至20%。

保護元件及電感方面，主要是將尺寸推進至愈來愈小，能在一定的裝置中放進更多的元器件。

關於客戶經營，佳邦強調，該公司致力於提高關鍵產品市占，並且成為重要供應商，例如GPS天線市占率現階段達30%至40%、穩坐前三大，力拚市占率過半，竹南二廠新產能開出後，有利爭取更高市占。

供應鏈透露，佳邦正處在三大動能助攻的大環境之下，首先是大陸智慧手機客戶需求回暖，帶動佳邦小型功率電感出貨成長，其次是受惠電動車需求成長，帶動GPS天線用量攀升，每輛車需要搭載八支天線，讓佳邦天線產品後市表現值得期待。

另外是在DD5的貢獻，業界分析，過去DDR 4模組未使用電感產品，可是伴隨傳輸速度及頻率提升，DDR5模組需要提供更多線數給資料匯流排，輸出電壓準確度提高，新一代DDR 5將電源管理IC放在模組上，同步搭載電感產品，成為電感新的出海口。