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來億6月中旬上市 每股85元
製鞋大廠來億-KY（6890）預訂6月中旬掛牌上市，昨（17）日公告配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，預計發行普通股2,940萬股，每股發行價格暫定以85元溢價發行。
來億公司額定資本額為80億元，增資前實收資本額22億元，此次現增發行普通股2,940萬股，除保留發行新股總數15%、計441萬股供員工認購之外，其餘2,499萬股將全數委由證券承銷商進行公開承銷。
來億表示，此次現金增資發行新股2,940萬股，競價拍賣最低承銷價定為每股77.27元；公開承銷價則以各得標單的價格及數量加權平均所得價格為之，並以最低承銷價格的1.10倍為上限，因此每股發行價格暫定以85元溢價發行。
競價拍賣期間為5月22日至5月24日，公開申購期間為5月30日至6月3日；競價拍賣扣款日期為5月31日，公開申購扣款日期為6月4日，增資基準日為6月7日。
來億去年合併營收280.16億元、年減10.6%，稅後純益13.09億元、年減51.7%，每股稅後純益6.26元，董事會已通過每股擬配發5元現金股利，預計5月下旬經股東會承認通過。
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