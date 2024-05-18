興櫃一周回顧／驊陞周漲四成 稱冠

觀察近一周興櫃市場表現，統計323檔興櫃個股本周平均小漲0.007%，下跌家數多於上漲，其中僅約四成收紅，本周表現最亮眼的是電子零組件的驊陞（6272）股價大漲逾四成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（17）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額121.14億元、成交2.18億股、成交14.23萬筆，三項數據均多於前一周。

個股表現本周兩極化，漲幅超過一成檔數由前一周的六檔大幅增至14檔。

以族群性來看，本周領漲股持續停留在科技族群，一共有五檔位於周漲幅前十強之列；其餘五檔散落在綠能環保、生技醫療、數位雲端、金融及電機機械。

台商墨西哥概念股驊陞連續兩周股價挾量大漲逾一成，前一周漲10.7%，為當周興櫃第六強；本周多方繼續做多，周漲幅40.0%，高居興櫃股之冠，收上21.05元。

其餘科技股有汽車ADAS產品商為昇科漲31.0%、功率半導體元件廠博盛半導體漲30.3%、LED股研晶漲22.8%、印刷電路板股達勝漲17.1%。

非電族群包含第三方支付服務的交流資服（6984）、數位支付歐付寶、綠能環保股環拓科技、幫浦公司大井泵浦、新藥研發股國璽幹細胞，周漲幅介於13.4%至36.2%。