宣德法說會／今年營收拚歷史新高 受惠 AI PC 與 Type C 等產品帶動

宣德（5457）17日舉行法說會，受惠Type C全面改款，美系新機種陸續於第2季之後發表，加上新世代連接器與海外廠開始貢獻營收，今年營收可望拚歷史新高。今年前四個月營收58.8億元已率先創高，年增24.3%。

宣德董事長蔡鎮隆今天指出，第1季是營運谷底，墨西哥新廠5月開始貢獻營收，就近供應電動車客戶觸控打件、與低軌衛星各式線材，全年有望貢獻4億元營收。特別是美國政府開始對中國大陸電動車課徵100%關稅，墨西哥廠格外具有地緣優勢。

至於越南廠則是10月起交貨電競聲學產品，也配合工控客戶切入當地市場，預計越南廠明年可直接貢獻總營收約一成。而台灣組裝廠度過腳踏車產業低潮之後，開始重新接單提升稼動率。

宣德表示，該公司全球共有六地11個廠，今年營運重點在於提升全廠區效率，新廠順利與否將直接連結到財報數字，有信心今年營收衝高。

宣德首季營收41.7億元，年增22.5%，毛利率15.8%，因扣除合資廠少數股權，亦認列Vanmoof費用，每股純益（EPS）0.25元，較去年同期轉虧為盈。宣德指出，Vanmoof費用已於首季全數提列完畢，未來有可能回沖，加上將步入電子旺季，本季展望正向。

宣德表示，除了未來在模組組裝業務的規劃，在新世代連接器部分，除了一般高速連接器的需求外，還有壓縮附加記憶體模組 （CAMM），以及在毫米波天線模組上的新產品，新產品皆已通過國際晶片大廠認證，毛利率高於公司平均。明後年的發展可期，同時，樂觀看待AI帶動各項電子產品規格的提升效應。

此外，美系重點客戶自去年起，高階行動裝置及筆電平板和周邊設備的I/O連接器皆全面進行改款，今年全系列機型跟進，有望擴大公司在此產品上的營運規模。至於工控、網通新客戶也陸續導入，加上低軌衛星營收擴大，今年整體營運將呈現明顯成長態勢。

宣德2023年的營收占比，分別為連接器相關佔48%、射出成形模組26%、組裝貼合20%、其他占6%。