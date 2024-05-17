快訊

台中傳溺水意外！19歲高三生河堤嬉戲落水 無呼吸心跳急救中

議場大混戰！藍白聯手拚國會改革今立院三讀 韓國瑜出招採舉手表決

宣德法說會／今年營收拚歷史新高 受惠 AI PC 與 Type C 等產品帶動

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

宣德（5457）17日舉行法說會，受惠Type C全面改款，美系新機種陸續於第2季之後發表，加上新世代連接器與海外廠開始貢獻營收，今年營收可望拚歷史新高。今年前四個月營收58.8億元已率先創高，年增24.3%。

宣德董事長蔡鎮隆今天指出，第1季是營運谷底，墨西哥新廠5月開始貢獻營收，就近供應電動車客戶觸控打件、與低軌衛星各式線材，全年有望貢獻4億元營收。特別是美國政府開始對中國大陸電動車課徵100%關稅，墨西哥廠格外具有地緣優勢。

至於越南廠則是10月起交貨電競聲學產品，也配合工控客戶切入當地市場，預計越南廠明年可直接貢獻總營收約一成。而台灣組裝廠度過腳踏車產業低潮之後，開始重新接單提升稼動率。

宣德表示，該公司全球共有六地11個廠，今年營運重點在於提升全廠區效率，新廠順利與否將直接連結到財報數字，有信心今年營收衝高。

宣德首季營收41.7億元，年增22.5%，毛利率15.8%，因扣除合資廠少數股權，亦認列Vanmoof費用，每股純益（EPS）0.25元，較去年同期轉虧為盈。宣德指出，Vanmoof費用已於首季全數提列完畢，未來有可能回沖，加上將步入電子旺季，本季展望正向。

宣德表示，除了未來在模組組裝業務的規劃，在新世代連接器部分，除了一般高速連接器的需求外，還有壓縮附加記憶體模組 （CAMM），以及在毫米波天線模組上的新產品，新產品皆已通過國際晶片大廠認證，毛利率高於公司平均。明後年的發展可期，同時，樂觀看待AI帶動各項電子產品規格的提升效應。

此外，美系重點客戶自去年起，高階行動裝置及筆電平板和周邊設備的I/O連接器皆全面進行改款，今年全系列機型跟進，有望擴大公司在此產品上的營運規模。至於工控、網通新客戶也陸續導入，加上低軌衛星營收擴大，今年整體營運將呈現明顯成長態勢。

宣德2023年的營收占比，分別為連接器相關佔48%、射出成形模組26%、組裝貼合20%、其他占6%。

宣德 營收 連接器

延伸閱讀

電氣化投資金額增至10兆日圓！Honda計畫2030年前推出7款全新電動車

電動車基金 長線看旺

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

美盯墨製陸電動車避稅

相關新聞

耕興樂觀網通檢測商機

檢測大廠耕興（6146）昨（16）日召開法說會，公司看好網通檢測訂單可望有不錯的表現，加上5G手機下半年需求可望回溫，看...

寶元雙引擎 熱轉營運

工業電腦龍頭研華旗下工業控制器大廠寶元數控（4587）董事長郭倫毓表示，寶元旗下寶元智造計畫2025年跨足亞洲市場，在寶...

鈺創兩利多 業績吃補

利基型DRAM廠鈺創（5351）營運報捷，董事長盧超群昨（16）日表示，鈺創的DRAM、SPI NAND Flash解決...

東聯拚5月底登錄興櫃

專營外籍移工國外小額匯兌的東聯互動（7738）最快5月底登錄興櫃。東聯互動是台灣四家獲金管會發出小額匯兌執照的業者之一，...

銳澤唱旺半導體市況

半導體氣體供應系統整合商銳澤（7703）總經理周谷樺昨（16）日表示，隨著生成式AI、高效能運算（HPC）以及高頻寬記憶...

櫃買證券營 招手大專生

櫃買中心持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，以提升國內莘莘學子對證券市場及商品的了解與興趣，提升金融知識力。櫃買中心表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。